Станет ли Украина членом НАТО?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский по-прежнему стремится к вступлению Украины в НАТО, но, по его мнению, этого никогда не произойдёт.

Как передает Day.Az, Трамп сказал журналистам в Белом доме: "Он хочет стать членом НАТО, но этого не произойдёт, и он это понимает".

Также Трамп предупредил Зеленского о возможных серьезных проблемах за отказ вести переговоры по редкоземельным металлам.