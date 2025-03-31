https://news.day.az/world/1740765.html Станет ли Украина членом НАТО? - Мнение Трампа Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский по-прежнему стремится к вступлению Украины в НАТО, но, по его мнению, этого никогда не произойдёт. Как передает Day.Az, Трамп сказал журналистам в Белом доме: "Он хочет стать членом НАТО, но этого не произойдёт, и он это понимает".
Станет ли Украина членом НАТО? - Мнение Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский по-прежнему стремится к вступлению Украины в НАТО, но, по его мнению, этого никогда не произойдёт.
Как передает Day.Az, Трамп сказал журналистам в Белом доме: "Он хочет стать членом НАТО, но этого не произойдёт, и он это понимает".
Также Трамп предупредил Зеленского о возможных серьезных проблемах за отказ вести переговоры по редкоземельным металлам.
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