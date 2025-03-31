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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев. Как передает Day.Az, в публикации говорится: