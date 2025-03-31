Марин Ле Пен стала "политическим трупом"

Исправительный суд Парижа (Tribunal Correctionnel) запретил главе фракции ультраправой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен участвовать в выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщают AFP и Le Monde.

Напомним, что политика приговорили к четырем годам тюремного заключения (два из которых - условно), а также на пять лет отстранили от участия в выборах. Поскольку последняя часть приговора вступает в силу немедленно, Ле Пен не сможет принять участие в президентских выборах в 2027 году. Она это назвала "политической смертью".

Расследование дела о парламентских ассистентах началось в 2014 году. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) тогда потребовало от Ле Пен возместить €339 тыс. Политика обвинили в том, что она выплачивала зарплату главе своего секретариата Катрин Гризе и охраннику Тьерри Лежье из средств Европарламента, тогда как они были трудоустроены в ее партии. По версии следствия, посредством "фиктивного найма ассистентов в Европарламенте была создана финансовая схема присвоения европейских средств".

Среди подозреваемых, помимо Ле Пен, фигурируют, в частности, мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-председатель "Национального объединения" Брюно Гольниш. Прокуратура настаивала на приговоре Ле Пен к лишению свободы сроком на пять лет и поражению в избирательных правах на этот же период.

Сама глава парламентской фракции "Национального объединения" в ходе процесса категорически отвергла выдвинутые против нее обвинения. Ле Пен выразила мнение, что за требованиями прокуратуры кроется "попытка разрушить партию".