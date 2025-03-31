https://news.day.az/sport/1740779.html Джокович вышел на разминку перед финалом в Майами с опухшим глазом Сербский теннисист Новак Джокович появился на разминке перед финалом турнира серии "Мастерс" в Майами (США) против чеха Якуба Меншика с опухшим глазом. Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Хосе Морон в соцсети. У Джоковича появился отек на правой стороне лице и покраснел глаз.
Джокович вышел на разминку перед финалом в Майами с опухшим глазом
Сербский теннисист Новак Джокович появился на разминке перед финалом турнира серии "Мастерс" в Майами (США) против чеха Якуба Меншика с опухшим глазом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Хосе Морон в соцсети.
У Джоковича появился отек на правой стороне лице и покраснел глаз.
Матч между Джоковичем и Меншиком должен был начаться в 22:00 по мск, однако из‑за дождя в Майами игра отложена на неопределенное время.
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