Джокович вышел на разминку перед финалом в Майами с опухшим глазом

Сербский теннисист Новак Джокович появился на разминке перед финалом турнира серии "Мастерс" в Майами (США) против чеха Якуба Меншика с опухшим глазом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Хосе Морон в соцсети.

У Джоковича появился отек на правой стороне лице и покраснел глаз.

Матч между Джоковичем и Меншиком должен был начаться в 22:00 по мск, однако из‑за дождя в Майами игра отложена на неопределенное время.