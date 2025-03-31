Экс-премьер Дании поддержала США

Бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт предложила США в качестве альтернативы захвату Гренландии размещать там больше военных баз.

Как передает Day.Az, ее слова приводит телеканал CNN.

Она напомнила, что согласно договору от 1951 года Соединенные Штаты имеют "огромный доступ к Гренландии". В связи с этим она призвала Вашингтон "увеличить масштабы деятельности на острове.

"Гренландия является территорией НАТО. Ничто не мешает американцам активизировать военное присутствие в Гренландии, создать больше баз, если они этого хотят", - сказала Торнинг-Шмитт.