https://news.day.az/world/1740771.html Экс-премьер Дании поддержала США Бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт предложила США в качестве альтернативы захвату Гренландии размещать там больше военных баз. Как передает Day.Az, ее слова приводит телеканал CNN. Она напомнила, что согласно договору от 1951 года Соединенные Штаты имеют "огромный доступ к Гренландии".
Экс-премьер Дании поддержала США
Бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт предложила США в качестве альтернативы захвату Гренландии размещать там больше военных баз.
Как передает Day.Az, ее слова приводит телеканал CNN.
Она напомнила, что согласно договору от 1951 года Соединенные Штаты имеют "огромный доступ к Гренландии". В связи с этим она призвала Вашингтон "увеличить масштабы деятельности на острове.
"Гренландия является территорией НАТО. Ничто не мешает американцам активизировать военное присутствие в Гренландии, создать больше баз, если они этого хотят", - сказала Торнинг-Шмитт.
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