Азербайджанцы посетили мемориальный комплекс в Губе

С утренних часов 31 марта в связи с 107-й годовщиной геноцида азербайджанцев началось массовое посещение Губинского мемориального комплекса геноцида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди тех, кто пришел почтить память жертв геноцида - официальные лица правительства и государства, коллективы учреждений и предприятий, члены политических и общественных организаций, учащиеся и студенты из различных регионов страны, рядовые граждане и иностранные гости. Посетители не только чтят память жертв геноцида, но и знакомятся с историческими фактами.

В мемориальном комплексе представлена гобеленовая выставка заслуженного художника Адиля Шыхалиева под названием "Плач ангелов", посвященная 107-й годовщине геноцида, совершенного против азербайджанцев в 1918 году. Выставка открылась 29 марта.

Сотрудники комплекса в эти дни работают в усиленном режиме. Посетителям предоставляется информация о геноциде на четырех языках - азербайджанском, английском, русском и арабском.

С момента начала своей деятельности в 2013 году Губинский мемориальный комплекс принял более 1,2 миллиона посетителей, из которых около 200 тысяч - иностранцы.