Азербайджанцы в Европе проводят акцию протеста перед Дворцом мира в Гааге

Проживающие в Европе азербайджанцы проводят перед Дворцом мира в Гааге акцию протеста с призывом к справедливости.

Как сообщает Day.Az, акция организована азербайджанской общиной в Европе. Участники выражают решительный протест против продолжающихся несправедливости и двойных стандартов в отношении Азербайджана. В ответ на предвзятую позицию, проявляемую в последнее время в парламентах Европы и Нидерландов, они вышли на шествие и акцию протеста перед Дворцом мира, демонстрируя единство и солидарность азербайджанцев, живущих за рубежом.

Протестующие скандируют лозунги: "Восстань ради справедливости!", "Правда для Азербайджана - справедливость для всех!", "Нет оккупации со стороны Армении!", "Право Азербайджана признано во всем мире!", "Вместе за справедливость, мир и истину!", "Вернемся к международной справедливости!", "Долой двойные стандарты!".

Азербайджанцы, проживающие в Европе, напомнили о массовых убийствах и актах геноцида, совершенных армянами против азербайджанского народа в разные исторические периоды. Они подчеркнули, что по своему масштабу и последствиям эти преступления, согласно международным правовым нормам, закрепленным в конвенциях, а также морально-этическим кодексам, являются преступлениями против человечности и человечества.

Протестующие требуют признания геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев 107 лет назад - 31 марта 1918 года.