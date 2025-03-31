https://news.day.az/world/1740788.html Турция расчитывает на скорейшее подключение Россельхозбанка к SWIFT Турция рассчитывает, что все препятствия для выполнения Черноморской инициативы будут устранены, и механизм заработает. Как передает Day.Az, об этом сообщил диписточник в Анкаре. Он рассказал, что тема снятия санкций с России по вопросу поставок сельхозпродукции обсуждалась в то время, когда Турция и ООН были инициаторами зерновой сделки.
Турция расчитывает на скорейшее подключение Россельхозбанка к SWIFT
Турция рассчитывает, что все препятствия для выполнения Черноморской инициативы будут устранены, и механизм заработает.
Как передает Day.Az, об этом сообщил диписточник в Анкаре.
Он рассказал, что тема снятия санкций с России по вопросу поставок сельхозпродукции обсуждалась в то время, когда Турция и ООН были инициаторами зерновой сделки.
ООН в контактах с США и странами Европы пыталась добиться возвращения Россельхозбанка в SWIFT для получения оплаты за поставки российской продукции. Тогда этого добиться не удалось, подчеркнул источник.
"Рассчитываем, что все препятствия будут устранены и механизм заработает", - сказал собеседник агентства.
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