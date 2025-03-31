Меняется график ж/д направления Баку-Сумгайыт

С завтрашнего дня на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии вступает в силу новый график движения поездов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), нововведение направлено на частичное регулирование пассажиропотока.

По новому расписанию увеличено количество рейсов на маршрутах Баку - Пиршаги - Сумгайыт и Баку - Хырдалан - Сумгайыт, а интервалы между поездами, особенно в дневное время, уменьшены. Для скоростных поездов разработаны три отдельных графика: на рабочие, субботние и воскресные дни. В результате, на Абшеронской кольцевой железной дороге добавляется 61 дополнительный рейс в неделю.

В будние дни количество рейсов по маршруту Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку увеличится с 24 до 36, а по маршруту Баку - Пиршаги - Сумгайыт - Баку - с 42 до 56. В частности, по многочисленным просьбам пассажиров добавлен дополнительный рейс в 20:20 по маршруту Баку - Хырдалан - Сумгайыт (до этого последний поезд отправлялся в 19:35). Это даст пассажирам больше вариантов для возвращения домой после работы, снизит нагрузку на поезда и ускорит путь.

Кроме того, оптимизированы утренние рейсы по маршруту Баку - Хырдалан - Сумгайыт. По новому расписанию поезд, отправляющийся из Сумгайыта в 06:15, будет прибывать в Баку в 06:56, а новый экспресс, следующий из Хырдалана прямо в Баку, прибудет в столицу в 07:15. Это создаст удобные условия для людей, начинающих рабочий день в 8 утра. Также в утренние часы добавятся остановки на станциях Баладжары и Хырдалан.

По субботам количество рейсов по маршруту Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку увеличено с 10 до 16, а по маршруту Баку - Пиршаги - Сумгайыт - Баку - с 20 до 36.

Для воскресных дней составлен отдельный график, по которому количество рейсов на маршруте Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку увеличится с 10 до 15, а на линии Баку - Пиршаги - Сумгайыт - Баку - с 20 до 28.

Эти изменения позволят повысить ежедневный пассажиропоток с нынешних 37-38 тысяч до 48-50 тысяч человек. Новый график начнёт действовать с завтрашнего дня и, как ожидается, значительно улучшит качество пригородных железнодорожных перевозок в Баку и соседних районах.