В США оценили вероятность новой холодной войны

В мире может начаться холодная война между США и КНР, если администрация Дональда Трампа продолжит свой антикитайский курс.

Как передает Day.Az, об этом в интервью "Ленте.ру" рассказал американский политолог, почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

"Агрессивный курс администрации Трампа может привести к полноценной холодной войне между США и Китаем", - оценил он вероятность нового мирового противостояния.

При этом, по мнению эксперта, Дональд Трамп своей политикой также может спровоцировать конфликт между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками. Тем не менее и ослабленный, расколотый Запад сможет вести стратегическое противостояние с Китаем, заключил он.