https://news.day.az/world/1740806.html Последние данные о вирусе, распространившемся в России Вирусом, от которого россияне кашляют кровью и страдают от высокой температуры, оказалась микоплазменная пневмония. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на одну из заболевших. По данным канала, такой диагноз поставили одной из заболевших, у которой наблюдалась вся симптоматика заболевания.
Последние данные о вирусе, распространившемся в России
Вирусом, от которого россияне кашляют кровью и страдают от высокой температуры, оказалась микоплазменная пневмония.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на одну из заболевших.
По данным канала, такой диагноз поставили одной из заболевших, у которой наблюдалась вся симптоматика заболевания. Отмечается, что при этой инфекции тесты на коронавирус и грипп будут показывать отрицательные результаты.
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