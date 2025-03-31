Последние данные о вирусе, распространившемся в России

Вирусом, от которого россияне кашляют кровью и страдают от высокой температуры, оказалась микоплазменная пневмония.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на одну из заболевших.

По данным канала, такой диагноз поставили одной из заболевших, у которой наблюдалась вся симптоматика заболевания. Отмечается, что при этой инфекции тесты на коронавирус и грипп будут показывать отрицательные результаты.