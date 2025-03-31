https://news.day.az/world/1740812.html Землетрясение в Мьянме спровоцировало разжижение почвы - ВИДЕО На видео явление разжижения почвы, вызванное землетрясением магнитудой 7,7 в Мьянме. Как передает Day.Az, это явление возникает, когда землетрясение сотрясает насыщенные водой отложения, в результате чего они теряют свою твердость и ведут себя как жидкость.
Землетрясение в Мьянме спровоцировало разжижение почвы - ВИДЕО
На видео явление разжижения почвы, вызванное землетрясением магнитудой 7,7 в Мьянме.
Как передает Day.Az, это явление возникает, когда землетрясение сотрясает насыщенные водой отложения, в результате чего они теряют свою твердость и ведут себя как жидкость.
По мере того, как давление воды, находящейся в земле, увеличивается, вода и мелкие осадки выходят на поверхность через трещины и щели, образуя лужи или грязевые отложения.
Серый цвет обусловлен минеральным составом почвы, которая обычно содержит частицы кварца и воду, смешанные с мелкими отложениями, такими как ил и глина, которые обычно имеют сероватый оттенок.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре