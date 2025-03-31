Землетрясение в Мьянме спровоцировало разжижение почвы

На видео явление разжижения почвы, вызванное землетрясением магнитудой 7,7 в Мьянме.

Как передает Day.Az, это явление возникает, когда землетрясение сотрясает насыщенные водой отложения, в результате чего они теряют свою твердость и ведут себя как жидкость.

По мере того, как давление воды, находящейся в земле, увеличивается, вода и мелкие осадки выходят на поверхность через трещины и щели, образуя лужи или грязевые отложения.

Серый цвет обусловлен минеральным составом почвы, которая обычно содержит частицы кварца и воду, смешанные с мелкими отложениями, такими как ил и глина, которые обычно имеют сероватый оттенок.