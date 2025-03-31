https://news.day.az/society/1740845.html В Баку обнаружены оружие и боеприпасы В Бинагадинском районе Баку обнаружены оружие и боеприпасы. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, сотрудники полиции обнаружили пистолет, магазин и 4 патрона. По факту проводится расследование.
В Баку обнаружены оружие и боеприпасы
В Бинагадинском районе Баку обнаружены оружие и боеприпасы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, сотрудники полиции обнаружили пистолет, магазин и 4 патрона.
По факту проводится расследование.
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