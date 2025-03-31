В Баку обнаружены оружие и боеприпасы

В Бинагадинском районе Баку обнаружены оружие и боеприпасы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, сотрудники полиции обнаружили пистолет, магазин и 4 патрона.

По факту проводится расследование.