Немецкий остров ищет мэра

На немецком острове Вангероге в Северном море власти столкнулись с неожиданной проблемой - никто не хочет быть мэром. Найти новых сотрудников с квалификацией специалистов в области управления кажется практически невозможным для острова, если это не удается сделать даже на материке.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в объяснении решения со стороны властей.

Согласно тексту объявления, будущий мэр должен проживать на острове, а также иметь высшее образование и соответствующий опыт работы. Предложить свою кандидатуру можно до середины июня, а уже в августе пройдут выборы. Новый мэр будет занимать свой пост сроком на 8 лет.

Как указывает издание, власти острова используют объявления не впервые. Предыдущего мэра нашли тоже через газеты. Также недавно аналогичным образом нашли смотрителя маяка.