Автор: Лейла Таривердиева

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что Армения должна отказаться от так называемого "карабахского движения". Это очень разумный подход и мы могли бы его приветствовать, если бы отказ от территориальных претензий к нашей стране лидер Армении не увязал с темой Западного Азербайджана. Натворив немало зла, Ереван реально боится, что армянской стороне за все содеянное прилетит. Поэтому упоминания о Западном Азербайджане вызывают у него и его соплеменников дрожь. Хотя на самом деле понятие "Западный Азербайджан" не является символом агрессивных планов покушения на международно признанные границы Армении. Просто Армения и ее обитатели должны помнить, на чьей земле живут и каким путем обрели "историческую родину".

Тема Западного Азербайджана пугает как политиков Армении, так и радетелей так называемого армянского наследия. То, что Баку на высоком уровне начал поднимать вопрос азербайджанского наследия на территории Армении, очень беспокоит соседей. Вспомним, какую истерику устроил научно-аналитический фонд "Гегард" после встречи в Лачине представителей Общины Западного Азербайджана с молодежью диаспоры. На том мероприятии, состоявшемся в августе прошлого года, был показан документальный фильм "Взгляд на Западный Азербайджан", в котором нашли отражение историко-архитектурные и археологические памятники, являющиеся наследием Западного Азербайджана и чудом сохранившиеся на территории образованной на этих землях сто лет назад Армении. То, что соседи никак не смогли назвать своим, было просто уничтожено. А такие памятники, как, например, мегалитический комплекс Гошун-Даш в Зангезуре был превращен армянской творческой мыслью в "древнейшую армянскую обсерваторию" и для него была написана "армянская" история.

После того как о Западном Азербайджане стали говорить громко, в Армении перепугались и поспешно взяли Гошун-Даш под государственную охрану. Как будто это может что-то изменить. Уже несколько лет армянская сторона с привлечением зарубежных ученых, ничего не ведающих о регионе, пытается уравнять этот памятник со Стоунхенджем. Но ничего пока что не выходит. Древнейшей обсерваторией Гошун-Даш является только со слов армянских фантазеров, которые выдают отверстия на некоторых камнях за телескопы. На самом деле отверстия намного моложе самих камней, что, конечно, рушит армянскую версию.

Тюркским у Гошун-Даша является не только название. Зангезур в целом известен своими древними памятниками, относящимися к истории тюрков, проживавших испокон веков на этой земле, задолго до переселения сюда армян.

Недавно в российских СМИ вспомнили о Гошун-даше, рассказав его "армянскую" историю, в связи с чем считаем нужным прояснить некоторые моменты.

Примечательно, что первоначально в связи с памятником указывались правильные названия объектов и исторические топонимы. Первым описавший памятник в 1892 году в журнале "Сборник материалов для описания местности и племен Кавказа" Ефрем Мелик-Шахназаров использовал реальные наименования. Фальсификации и переписывание истории полученных армянами под страну территорий началось только в ХХ веке. Так вот, в описании говорится: "Под именем Гошун-Даша (Камня воинов) известно урочище, находящееся в двух верстах от селения Каракилиса (Александро-польского уезда Эриванской губернии), усеянное большими стоячими камнями разной формы и величины. По мнению жителей, прежде обитали здесь какие-то великаны, обладавшие неимоверной силой. Местные жители указывают на их жилища, дворы, могилы, каменные изгороди и т.п. Повсюду в Гошун-Даше виднеются курганы из мелких камней, окруженные, как кольцами, высокими стоячими камнями... Жители говорят, что под курганами погребены полководцы, а кругом, под стоящими камнями - воины".

Позднее Гошун-Даш переименован в Караудж по названию близлежащего села, хотя и это название тоже не получилось по-настоящему армянским.

После передачи Зангезура Армении его история была незамедлительно переписана. Этой версии стали придерживаться в дальнейшем все исследователи этого памятника. Только советский армянский этнограф и филолог Степан Лисициан выбился из строя. Он заявил после проведенных им в 30-е годы исследований, что место является захоронением видного военачальника и его воинов, которые погибли в битве. И были это не армяне, а тюрки, поскольку название "Войсковые камни" происходит из тюркского языка, подчеркивал он.

Несколько лет назад археолог Ашот Пилипосян объявил тюркский памятник Гошун-Даш урартским городищем VI века до н.э. Но дальше зашел армянский физик-радиоастроном Парис Геруни, увидевший в Гошун-Даше наидревнейшую обсерваторию возрастом 7500 лет, то есть на 2 тысячи лет старше британского Стоунхенджа. Эту околонаучную ахинею армянина подтвердили специально приглашенные ученые Оксфордского университета. И никто не обратил внимания на археологов, утверждающих, что самый ранний датируемый предмет, обнаруженный на территории комплекса, имеет возраст не более 4500 лет, а отверстия, проделанные в камнях, вообще не старше 2500 лет. Никому не показались интересными и утверждения не ангажированных специалистов, доказавших, что на самом деле камни и отверстия в них непригодны для наблюдения восхода и захода Солнца в дни солнцестояния и равноденствия, а также изучения 14 фаз Луны. Это только домыслы, не имеющие под собой никакой научной доказательной основы.

Впрочем, эту безумную версию Геруни отвергли и некоторые здравомыслящие армянские ученые. В армянских СМИ было опубликовано письмо, в котором говорилось:

"Перед нами учебник 4-го класса на армянском языке (А.Овсепян, Г.Ованнисян, Н.Тоганян, Л.Авагян) "Я и окружающий мир", утвержденный Министерством образования и науки, 2015 г. Урок 50, цветная фотография "Обсерватория Караундж"... На данный момент нет никакого основания утверждать, что камни памятника воздвигнуты с астрономическо-календарными целями, а проведенные археологические раскопки убедительно отвергли возраст памятника, якобы рассчитанный Геруни, отверстия же имеются и на других камнях, найденных как там, так и в других местах. "Телескопом Геруни" никогда не были получены какие-либо научные результаты, которые могли бы быть опубликованы в научных журналах, а в проекте самого телескопа нарушены элементарные научные принципы".

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Как рассказал ранее в комментарии Day.Az азербайджанский историк Ризван Гусейнов, в конце 90-х годов на место древнетюркского мегалитического памятника было организовано несколько экспедиций, возглавляемых тем самым Геруни, который окрестил Гошун-Даш обсерваторией. Экспедиции занимались тем, что подтасовывали факты. По словам историка, село Караундж или Карахундж было в 2004 году переименовано в Зорац карер, чтобы подогнать под миф о наличии здесь каких-то астрономических древних памятников. "Если просмотреть данные переписи населения этих мест царско-русского периода, можно увидеть, что все топонимы в данной местности исключительно азербайджанские - названия крепостей и населенных пунктов. Да и само название Караундж в оригинале не имеет ничего общего с армянским произношением. В XIX веке оно было заселено переселенными на Южный Кавказ армянами. Так что какой бы памятник не был обнаружен на этой территории, он никак не может называться древнеармянским", - сказал Ризван Гусейнов.

Гусейнов отметил, что обо всем этом можно подробно прочитать в книге того самого армянского ученого Степана Лисициана "Кошун-Даш. Мегалитическое городище в Сисиане (Зангезуре)", изданной в 1935 году. Описания армянского ученого свидетельствуют о том, что речь идет о чисто кочевом, тюркском захоронении, подчеркнул директор Центра истории Кавказа.

У Гошун-Даша чисто тюркская история. Установлено, что древние охотники, населявшие Южный Кавказ и прилегающие территории Передней Азии, для поимки диких животных живьем, сооружали искусственные загоны. Назначение "каменного войска" имеет вполне земное, а не космическое, объяснение. Как пишет тюрколог Гахраман Гумбатов, c древнейших времен на Кавказе и прилегающих территориях тюрки-охотники стали сооружать искусственные сооружения - загоны-араны. Прототюрки загоняли стада горных козлов и джейранов в гигантский проход между стенками, гнали их по сужающейся воронке, а дальше через узкий проход загоняли в каменный мешок... На Южном Кавказе до сих пор сохранились остатки этих каменных охотничьих загонов (Прикуринская равнина, Зангезур, Борчалы и др.). Древние тюрки называли эти загоны аранами, а заградительные камни этих загонов - гошундашами, то есть - каменными охотниками или каменным войском.

Комплекс Гошун-Даш находился рядом с поселением бронзового века, к которому и относился. Самое древнее назначение, которое определяет общую конфигурацию сооружения - загон для скота. Отверстия в верхней части камней предназначены для протаскивания в них верёвок или ремней, на которые можно было вешать загородки в виде сеток, матов, шкур, утверждает тюрколог.

Данная версия проста и понятна и очень реалистична. В отличие от телескопов, лунных фаз и прочей мишуры, надуманной армянскими псевдоучеными.

К сожалению, Гошун-Даш недоступен для исследования со стороны объективных исследователей. Однако этот памятник был и остается наследием Азербайджана и тюркского мира.

Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə yardımı ilə "Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği" istiqaməti çərçivəsində hazırlanıb.