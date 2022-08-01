Армения собирается обмануть Международный астрономический союз

Автор: Лейла Таривердиева

В начале сентября в Армении впервые будет проведен международный фестиваль Starmus, посвященный астрономии, химии, биологии, а также музыке и другим видам искусства. В этой стране очень давно не было никаких международных мероприятий, и там с нетерпением ждут всех заявленных гостей в виде нобелевских лауреатов, известных музыкантов, ученых и, конечно же, многочисленных туристов.

Накануне соответствующие указания были даны туристическим компаниям Армении - что космического показать и чем похвастать. Показать и похвастать особо нечем, разве что Бюроканской астрофической обсерваторией и тюркским мегалитическим памятником Гошун-Даш в Западном Зангезуре.

Что армянская сторона собирается демонстрировать гостям фестиваля, это ее проблема. Но есть один беспокоящий нас момент, и связан он с памятником Гошун-Даш. Недавно стало известно, что Международный астрономический союз (IAU) внес Бюраканскую обсерваторию имени Виктора Амбарцумяна в список объектов "Выдающегося астрономического наследия". Почему эта обсерватория оказалась в числе "выдающихся", гадать не будем, просто заметим, что членом составляющей список комиссии IAU является директор обсерватории Арег Микаелян.

Но для нас важен не этот факт. Проблема в том, что вдохновленная таким успехом Армения собралась добиваться включения в список астрономического наследия наряду с другими объектами и древнего тюркского памятника Гошун-Даш в качестве "древней армянской обсерватории". Об этом сообщают армянские СМИ. Данный памятник, как и сам Зангезур, не имеют никакого отношения к армянам, и вся мифически-астрономическая чепуха, наверченная вокруг него, является выдумкой с начала до конца.

Примечательно, что еще в конце 19-го века сами армяне прекрасно знали, с чем имеют дело.

Армянин Ефрем Мелик-Шахназаров в 1892 году первым описал Гошун-Даш в журнале "Сборник материалов для описания местности и племен Кавказа". Вот что он пишет: "Под именем Гошун-Даша (Камни воинов) известно урочище, находящееся в двух верстах от селения Каракилиса (Александропольского уезда Эриванской губернии), усеянное большими стоячими камнями разной формы и величины. По мнению жителей, прежде обитали здесь какие-то великаны, обладавшие неимоверной силой. Местные жители указывают на их жилища, дворы, могилы, каменные изгороди и т.п. Повсюду в Гошун-Даше виднеются курганы из мелких камней, окруженные, как кольцами, высокими стоячими камнями... Жители говорят, что под курганами погребены полководцы, а кругом, под стоящими камнями - воины".

В середине прошлого века Гошун-Даш был переименован в Караудж. Примечательно, что с целью максимально приблизить собственную версию к тюркскому оригиналу памятнику дали еще одно название - "Зорац карер", что переводится как... "каменное войско".

Рассказы местных жителей подтвердил в 30-е годы прошлого века советский этнограф Степан Лисициан, заявивший после проведенных им исследований, что место является захоронением видного военачальника и его воинов, которые погибли в битве. И были это не армяне, а тюрки, поскольку название "Войсковые камни" происходит из тюркского языка, констатировал он. В своей книге "Кошун-Даш. Мегалитическое городище в Сисиане (Зангезуре)", изданной в 1935 году, Лисициан пишет: "По народному преданию в долмене погребен военачальник, а под отдельно стоящими камнями его воины: отсюда и название (тюркское) городища: "Войсковые камни"".

К сожалению, здравомыслие и совесть - качества, не так часть встречающиеся в научных кругах Армении. До превращения в "древнейшую обсерваторию" Гошун-Даш успел побывать "урартским городищем 6-го века до н.э.". Но эта версия не прижилась, так как не давала простора для того величия и исключительности, которые навязывались армянскому народу. Армянский физик-радиоастроном Парис Геруни первым увидел в Гошун-Даше "обсерваторию" возрастом 7500 лет, то есть на 2 тысячи лет старше британского Стоунхенджа. Правда, армянские же археологи были с ним не согласны, утверждая, что памятнику не больше четыре с половиной тысяч лет, отверстия на камнях и того моложе. То есть отверстия в вертикальных камнях не являются никакими "линзами телескопа", а сделаны совершенно для иных целей.

Несмотря на явные противоречия с реалиями, версия Геруни понравилась пропагандистам и идеологам, и в конце 90-х астроном организовал несколько экспедиций, "доказавших" его теорию и датировавших памятник чуть ли не 30-м тысячелетием до нашей эры. В такой форме Гошун-Даш был включен в научные монографии и школьные учебники. И не беда, что с помощью "телескопов" невозможно исследовать звездное небо, расположение камней и отверстий не отвечает никаким астрономическим параметрам и не дает никаких возможностей для открытий в этой области. Проще говоря, пытаться делать астрономические вычисления посредством отверстий и замеров угла расположения камней, это то же самое, что делать их, просто глядя в свернутую трубочкой ладонь. Никакой разницы.

Можно просто посмеяться и отмахнуться. Но не будем забывать, что мир принял за чистую монету армянскую ложь о Ереване "старше Рима", хотя тому не нашлось никаких научных доказательств. Поэтому стоит серьезно отнестись к попыткам включить древний тюркский памятник в список Международного астрономического союза. Ведь включил же National Geographic в 2016 году Гошун-Даш в список древнейших мест для наблюдения за звездным небом, несмотря на то, что астрономические наблюдения путем его использования бессмысленны. В самом же журнале в статье, посвященной памятнику, указывалось, что армянский археолог Ашот Пилипосян провел раскопки и по их итогам сообщил, "что не нашел ничего, указывающего на то, что Караундж - обсерватория. Пилипосян считает, что на месте памятника раньше было поселение". Тем не менее, ложь о "самой древней в мире обсерватории" начинает постепенно укореняться. В ходе предстоящего в сентябре фестиваля она будет укоренена еще глубже.

Между тем, назначение "каменного войска" имеет вполне земное, а не космическое, объяснение. Как пишет тюрколог Гахраман Гумбатов, "c древнейших времен на Кавказе и прилегающих территориях тюрки-охотники стали сооружать искусственные сооружения - загоны-араны. Прототюрки загоняли стада горных козлов и джейранов в гигантский проход между стенками, гнали их по сужающейся воронке, а дальше через узкий проход загоняли в каменный мешок... На Южном Кавказе до сих пор сохранились остатки этих каменных охотничьих загонов (Прикуринская равнина, Зангезур, Борчалы и др.). Древние тюрки называли эти загоны аранами, а заградительные камни этих загонов - гошундашами, то есть - каменными охотниками или каменным войском.

Комплекс Гощун-Даш находился рядом с поселением бронзового века, к которому и относился. Самое древнее назначение, которое определяет общую конфигурацию сооружения - загон для скота. Отверстия в верхней части камней предназначены для протаскивания в них верёвок или ремней, на которые можно было вешать загородки в виде сеток, матов, шкур".

Представьте, в какое неловкое положение будет поставлен Международный астрономический союз, включив в список астрономического наследия загон для скота...