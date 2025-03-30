https://news.day.az/politics/1740660.html Многоплановое сотрудничество Беларуси и Азербайджана будет развиваться и дальше - Турчин Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин направил письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову. Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, в письме говорится: "Уважаемый Али Асадов, примите искреннюю благодарность за поздравления с назначением меня на пост премьер-министра Республики Беларусь.
Многоплановое сотрудничество Беларуси и Азербайджана будет развиваться и дальше - Турчин
Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин направил письмо премьер-министру Азербайджана Али Асадову.
Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, в письме говорится:
"Уважаемый Али Асадов, примите искреннюю благодарность за поздравления с назначением меня на пост премьер-министра Республики Беларусь. Уверен, что многоплановое сотрудничество Беларуси и Азербайджана будет и впредь развиваться в атмосфере взаимного уважения и доверительного диалога на благо наших дружественных народов. Уважаемый Али Асадов, пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья и творческой энергии в решении важных государственных задач".
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