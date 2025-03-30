Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy

Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали в последний день международного турнира AGF Trophy, проходящего в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях среди взрослых в упражнениях с мячом Захра Джафарова поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Выступавшая в той же программе Камилла Сеидзаде завоевала серебряную медаль.

Илона Зейналова заняла второе место в упражнениях с обручами, а З.Джафарова - третье место в упражнениях с лентами.

Отметим, что турнир завершится сегодня.