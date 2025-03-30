https://news.day.az/sport/1740739.html Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy - ФОТО Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали в последний день международного турнира AGF Trophy, проходящего в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях среди взрослых в упражнениях с мячом Захра Джафарова поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy - ФОТО
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали в последний день международного турнира AGF Trophy, проходящего в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях среди взрослых в упражнениях с мячом Захра Джафарова поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Выступавшая в той же программе Камилла Сеидзаде завоевала серебряную медаль.
Илона Зейналова заняла второе место в упражнениях с обручами, а З.Джафарова - третье место в упражнениях с лентами.
Отметим, что турнир завершится сегодня.
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