В Иране орёл чуть не унес маленькую девочку

В Иране белоголовый орлан чуть не унес маленькую девочку.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что в парке дикой природы турист снимал на видео огромную хищную птицу с размахом крыльев около 2 метров, когда хищник решил поохотиться на ребенка и спикировал вниз. В последний момент родственник малышки опередил орлана и сумел спасти ее.

Представляем вашему вниманию данное видео: