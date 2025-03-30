https://news.day.az/world/1740736.html В Иране орёл чуть не унес маленькую девочку - ВИДЕО В Иране белоголовый орлан чуть не унес маленькую девочку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что в парке дикой природы турист снимал на видео огромную хищную птицу с размахом крыльев около 2 метров, когда хищник решил поохотиться на ребенка и спикировал вниз.
В Иране орёл чуть не унес маленькую девочку - ВИДЕО
В Иране белоголовый орлан чуть не унес маленькую девочку.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что в парке дикой природы турист снимал на видео огромную хищную птицу с размахом крыльев около 2 метров, когда хищник решил поохотиться на ребенка и спикировал вниз. В последний момент родственник малышки опередил орлана и сумел спасти ее.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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