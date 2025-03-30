В Таиланде высказались о наличии пострадавших среди туристов

Туристы могут путешествовать по Таиланду в привычном режиме, по данным властей, ни один из них не пострадал в результате произошедшего в стране землетрясения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил таиландский министр туризма и спорта Соравонг Тхиентхонг.

"Сообщений о пострадавших или погибших туристах не поступало. Сейчас ситуация нормализовалась. Туристы могут путешествовать как обычно. Туристические достопримечательности, торговые центры, деловые учреждения, гостиницы и общественный транспорт работают в обычном режиме за исключением некоторых зданий, ожидающих проверки для уточнения критериев безопасности", - сказал он.

По его словам, министерство распорядилось провести проверку находящихся в стране туристических достопримечательностей, по итогам которой было выявлено, что они не пострадали.

"Что касается гостиниц, то инженеры осмотрели здания, если где-то требуется помощь с проверками, мы готовы оказать содействие, чтобы удостовериться в их безопасности", - добавил чиновник.