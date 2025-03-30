Во Франции готовят новую провокацию против Азербайджана

Автор: Мехти Ахмедзаде

Во Франции вновь приготовили ангажированную провокацию под видом "культурного проекта", преследующая цель оправдать армянскую оккупацию Карабаха и переписать историю в угоду армянскому лобби. Подобные инициативы, конечно, не имеют ничего общего с искусством или историей, а их истинная цель - легитимизировать/оправдать армянскую оккупацию, искажая при этом факты, в том числе и исторические.

Так, в мэрии Леваллуа-Перре, город и коммуна во французском департаменте О-де-Сен, стартует очередной спектакль под названием "Наследие и традиции "Нагорного Карабаха"". Под видом выставки фотографий, сделанных французским фотографом Иваном Травертом, публике вновь навязывают миф о якобы "уничтоженной армянской цивилизации" на территории Карабаха. Это очередная, дешевая попытка передёрнуть факты и выставить агрессора, Армению, в роли жертвы.

Начнём с главного: армяне покинули Карабах по собственной воле. После успешного восстановления конституционного порядка Азербайджаном в сентябре 2023 года, Баку официально предложил всем армянам, проживавшим на этой территории, остаться и жить как полноправные граждане страны. Условие было одно - принятие гражданства Азербайджана. Это стандартная международная практика. Однако под давлением армянской диаспоры и политических элит из Еревана многие предпочли покинуть регион. Ни о каком "изгнании" не может быть и речи. Более того, весь процесс происходил в условиях полной безопасности, без боевых действий и угроз. Армяне собрали свои вещички и спокойно уехали.

Во-вторых, так называемое "армянское наследие" - в значительной степени культурная и историческая фальсификация. За десятилетия оккупации армянские силы систематически разрушали азербайджанские мечети, гробницы, мавзолеи, кладбища, древние керамические мастерские, и при этом бесстыдно присваивали себе культурные памятники, принадлежащие тюркскому миру. Примеров множество: мечеть в Шуше, превращённая в "персидский" музей, или надписи на албанских храмах, грубо сбитые и заменённые армянскими. В селах Джоджуг Марджанлы, Агдаме, Зангилане и других местах можно увидеть документированные факты вандализма, снятые после деоккупации. Местами разрушения масштабны.

Иван Траверт 60 лет, как утверждается, исследует судьбы этнических меньшинств. Возникает логичный вопрос: а где же его фоторепортажи об изгнании сотен тысяч азербайджанцев, как из Армении, так и из Карабаха в конце 80-х и начале 90-х? Где кадры разрушенного Агдама, стертых с лица земли деревень, превращённых в каменные пустоши? Почему он не делает фотографии обезображенных мечетей, превращённые армянскими силами в коровники и склады? Потому что судьба азербайджанцев не вписывается в заданную повестку.

Подобные "выставки" давно стали инструментом политических провокаций во Франции, где армянское лобби имеет мощное влияние. Каждый раз, когда Азербайджан добивается дипломатического успеха или укрепляет свои позиции на международной арене, в Париже всплывают псевдоисторические инициативы. Во Франции то и создают искусственные поводы для давления на Баку, подменяя правду слезливой пропагандой. Это не культурные мероприятия - это инструмент информационной войны.

Выставка в Леваллуа-Перре - это не художественный проект, а очередная попытка обелить агрессию и узаконить фальсификации. Карабах был и остаётся частью Азербайджана. Настоящее наследие этого региона - это история многонационального сосуществования, разрушенного армянским сепаратизмом и восстановленного усилиями Азербайджанского государства. "Цивилизация" никуда не исчезла. Она просто вернулась домой.