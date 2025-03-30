Главный тренер "Лейпцига" ушел в отставку

"РБ Лейпциг" объявил об увольнении главного тренера Марко Розе. Также клуб покидают его помощники.

Как передает Day.Az, спортивный директор клуба Марсель Шефер прокомментировал:

"Мы очень долго верили в наше сотрудничество с Марко и его командой и до сих пор пытались сделать всё возможное, чтобы вместе изменить ситуацию к лучшему. Учитывая развитие событий и продолжающееся отсутствие результатов, мы все твердо убеждены, что нам нужен новый импульс в оставшейся части кампании, чтобы достичь наших целей на сезон. Мы хотели бы поблагодарить Марко и его тренерскую команду за последние два с половиной года, за успех, которого мы добились вместе, и за их преданность клубу." - Отметил директор клуба.

Розе руководил командой с сентября 2022 года. На данный момент она занимает 6-е место в Бундеслиге, имея в активе 42 очка.