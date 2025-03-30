https://news.day.az/world/1740594.html Американский авианосец был трижды атакован хуситами за сутки Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) три раза атаковало американский авианосец USS Harry Truman за последние 24 часа. Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.
Американский авианосец был трижды атакован хуситами за сутки
Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) три раза атаковало американский авианосец USS Harry Truman за последние 24 часа.
Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.
"За последние 24 часа наши вооруженные силы трижды вступали в бой с группой военных кораблей противника в Красном море, возглавляемой американским авианосцем Harry Truman", - говорится в публикации.
Операция проводилась с помощью ракетных войск, беспилотной авиации и военно-морских сил, написал представитель хуситов.
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