Мартовские события 1918 года в Баку

Автор: Лейла Таривердиева

31 марта - День геноцида азербайджанцев.

Тот факт, что азербайджанцы начинают узнавать свою реальную историю, наших соседей пугает. Там очень хотят, чтобы все осталось так, как было записано в учебниках и научных трудах советского периода. Потому что иначе придется переписывать уже армянскую историю.

В конце марта 1918 года в Баку начались события, с которых ведет отсчет трагедия азербайджанского народа. Азербайджанские погромы и резня, учиненные в столице дашнаками и большевиками, были не единственной кровавой страницей календаря 1918-го и последующих лет начала ХХ века. Геноцид азербайджанцев с особой жестокостью осуществлялся в Бакинском, Шамахынском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и в других регионах Азербайджана. На этих территориях происходило массовое убийство мирных жителей, были сожжены и стерты с лица земли селения, уничтожены памятники национальной культуры.

Мартовская резня не была стихийным актом, она готовилась дашнаками во главе с Шаумяном задолго до этого. Ожидалась лишь провокация.

И армяне ее получили.

Сын азербайджанского миллионера Гаджи Зейналабдина Тагиева Мамед Тагиев, служивший в Лянкяране, погиб в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием, и офицеры мусульманского полка приехали в Баку, чтобы участвовать на его похоронах. После похорон офицеры должны были возвратиться в Лянкяран на пароходе "Эвелина". Армяне, увидев, что назрел подходящий момент, распустили среди Русского национального совета, каспийских матросов, партий эсеров и меньшевиков слух о том, что эти офицеры якобы получили задание вместе с мусульманскими отрядами уничтожить русско-молоканские села Мугани. После этого немедленно, 30 марта был в срочном порядке сформирован Революционный комитет обороны города Баку и его промыслово-заводские районов. По инициативе комитета была задержана отправка "Эвелины", а офицеры на пароходе разоружены. Тогда мусульманское население, собравшись в мечетях, потребовало возвращения офицерам их оружия.

Видя, какой серьезный оборот приняла ситуация, представители национальных организаций Азербайджана пришли в Революционный комитет и попытались вернуть отобранное оружие с помощью мусульманского большевистского комитета "Гуммет". 30 марта на встрече с Шаумяном в доме Нариманова и на встрече Мамед Эмина Расулзаде в Революционном комитете была достигнута договоренность о возвращении оружия, но дашнаки и большевики, конечно же, не сдержали слова.

Зафиксировано точное время начала резни. Произошло это 30 марта примерно в 16.40 на улице перед армянской церковью. Собравшиеся у церкви открыли первый огонь по азербайджанцам, дав сигнал началу резни.

Дальше события нарастали как снежный ком. 31 марта рано утром большевикско-дашнакские банды напали на азербайджанские кварталы Карпичхана, Маммедли и другие. По просьбе Шаумяна и по личному указанию Ленина в Баку были отправлены два аэроплана и военные суда, которые бомбили с воздуха и с моря азербайджанские кварталы. Армяне из орудий, установленных на судах армянских нефтепромышленников, вели обстрел абшеронских сел.

Резня шла по заранее разработанному плану, все ее участники имели на руках инструкции и адреса, по которым следует направлять свои отряды. Армяне врывались в азербайджанские дома, убивали и пытали хозяев, после чего грабили и поджигали. Особые зверства армян были зафиквированы в отношении мусульманских женщин. Дашнаки стреляли в спины пытавшимся спасаться людям, бросали азербайджанцев в кипящие котлы хамама "Фантазия", сжигали заживо целые семьи. Чудовищность деяний дашнакоско-большевистских банд не поддается описанию и осознанию.

К вечеру 31 марта, когда уже были разгромлены мусульманские кварталы вне крепости, начался штурм Ичеришехер. Как отмечается в докладе следственного органа, движущимися по Николаевской улице (ныне улица Азербайджан) вооруженными отрядами руководили представители армянской интеллигенции. Всеми преступлениями, совершенными в Старом городе - убийствами, надругательствами, грабежами, пытками, актами вандализма - руководила рафинированная армянская интеллигенция, а не чернь, как об этом потом твердили армяне.

Резня и погромы продолжались несколько дней. По официальной информации, жертвами армян стали в Баку десятки тысяч человек. Многие тысячи получили увечья, лишились имущества, стали сиротами. Армянские дикари расправлялись с больными в лечебницах, с детьми, обстреливали из пушек мечети. В этот день было сожжено здание "Исмаиллие" и другие архитектурные сооружения города.

Одна старая бакинка, ныне покойная, в начале 90-х, когда о 31 марта уже можно было говорить открыто без риска быть обвиненной в сеянии межнациональной розни, рассказывала о том, что помнила. Ей в 1918-м было всего три года, поэтому запомнила она немного. Но одна сцена запечатлелась в ее памяти ярко и навсегда - она с матерью на набережной в числе нескольких женщин, к которым с ухмылкой приближаются армянские бандиты. И когда стало ясно, что спасения не будет, мать толкнула ее в воду со словами "плыви, спасайся!"...

Когда на русских кораблях, прибывших для помощи армянам, узнали о масштабах происходящего, то пришли в ужас и потребовали от дашнаков прекратить кровопролитие, пригрозив в случае неповиновения начать бомбить армянские кварталы. Только после этого погромы прекратились. Как становится известно из показаний бывшего члена Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов, помощника командира парохода "Николай Буниятов" Кязима Ахундова, "армяне прекратили избиение мусульман лишь 24 марта (5 апреля), уже после требования Туркестанского 36-го полка и после угроз русских моряков. Моряки пригрозили, что откроют стрельбу из пушек по армянской части, если армяне не прекратят избиения мусульман, и военные пароходы "Ардаган" и "Красноводск" подошли к пристаням, расположенным на восточной части города".

А через несколько месяцев в Баку начался голод. И только в домах армян была и еда, хорошая одежда и запасы надолго вперед. А также деньги и драгоценности. Все это было награблено во время мартовских погромов...

Сотни показаний свидетелей о кровавых событиях в Баку весной 1918 года, среди которых были не только азербайджанцы, но и представители других национальностей, раскрывают всю картину ужаса, масштабы трагедии, перед которыми бледнеют даже преступления нацистов в годы Второй мировой войны. Если говорить о количестве жертв, то цифры огромны. Не приводим мы их только потому, чот в последнее время в результате исследований было выявлено множество новых документов и фактов и прежние данные наверняка будут скорректированы.

За время своего существования - с 15 июля 1918 г. по 1 ноября 1919 г. - Чрезвычайной Следственной комиссией были собраны материалы, составляющие 36 томов и 3500 страниц. 6 томов, 740 страниц из них отражали насильственные акты, произведенные армянскими вооруженными формированиями над мусульманским населением города Баку и его окрестностей.

Армянство благодаря поддержке большевистской России, а затем и советских властей, сумело остаться безнаказанным. Залив невинной кровью улицы городов и сел Азербайджана, армянство спокойно продолжило свою экспансионистскую работу, расширяя ареал обитания в регионе и выживая законных хозяев с их исторических земель. Более того, события марта 1918 года в Баку стали представляться советской историографией как некий мятеж, в котором жертвой стали именно армяне. Все это создало почву для сепаратистского взрыва конца 80-х, когда армянство посчитало, что уже создана достаточно прочная основа для отъема территорий руками верховных властей и изгнания последних коренных жителей Армении, уцелевших после неоднократных этнических чисток и депортаций.

Возмездие за мучения и горе, пережитые азербайджанским народом, настигло пришельцев только после того, как Азербайджан восстановил свою независимость и наказал вора и изувера.