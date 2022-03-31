Помнить, чтобы не повторилось

Автор: Лейла Таривердиева

31 марта - День геноцида азербайджанцев.

104 года назад армяне совместно с большевиками учинили кровавую расправу над мирным азербайджанским населением Баку. Азербайджанский народ пережил страшную трагедию, о которой мало кто знал в то время и мало кто помнил в последующие годы, когда реальную историю Азербайджана писали враги.

В те годы еще не было такого понятия, как "фашизм", оно появилось позже. Армяне могут гордиться собой, потому что были первыми, кто учинил массовую расправу над невинными людьми по национальному признаку, продемонстрировали технологии зверств, показали пример.

Пару лет назад в СМИ впервые попали материалы Чрезвычайной Следственной комиссии Азербайджанской Республики, созданной 15 июля 1918 года для расследования кровавых событий в Бакинском и других уездах, начавшихся в марте и продолжавшихся несколько месяцев. Необходимо сразу подчеркнуть, что возглавляли работу комиссии в основном не азербайджанцы. Говорим об этом для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что комиссия работала для "своих". В Баку расследованием занимался А.Клюге, в Губинском и Шамахинском уездах - А.Новацкий, в Арешском, Нухинском и Зангезурском уездах - Н.Михайлов и т.д.

Комиссия просуществовала до ноября 1919 года и провела огромную работу, по результатам которой были подготовлены проекты решений о возбуждении уголовных дел против 194 лиц, в большинстве армянской национальности, обвиняемых в различных преступлениях, совершенных против мусульманского населения в Баку и Бакинском уезде, Губинском, Шамахинском, Гейчайском, Арешском, Нухинском, Джеванширском, Джебраильском, Шушинском и Зангезурском уездах. К сожалению, комиссию не допустили к расследованию фактов, имевших место на территории Иреванской губернии и Карса, где резня и погромы мусульман продолжались вплоть до советизации Армении, то есть до мая 1920 года.

Это была хорошо спланированная акция. Начало резне положили выстрелы по азербайджанцам у армянской церкви. Следствием зафиксировано даже точное время - примерно в 16.40 30 марта. Это был сигнал армянам Баку к началу расправы. 31 марта рано утром большевистско-дашнакские банды напали на азербайджанские кварталы Карпичхана, Маммедли и другие. По просьбе Шаумяна и по личному указанию Ленина в Баку были отправлены два аэроплана и военные суда, которые подключились к расправе с воздуха и моря, уничтожая азербайджанские кварталы. Абшеронские села обстреливались с судов армянских нефтепромышленников.

Азербайджанские военные отряды еще до самих событий были разоружены под надуманным предлогом, и мирное население осталось без защиты. И как тут не провести параллели с событиями Первой карабахской войны, когда перед началом вооруженного наступления подразделений Армении силами советской армии были разоружены азербайджанские села, где люди пытались обороняться охотничьим ружьями. История повторилась...

Резня шла по заранее разработанному плану, все ее участники имели на руках инструкции и адреса, по которым следует направлять свои отряды. Армяне врывались в азербайджанские дома, пытали и убивали хозяев, после чего грабили и поджигали. Азербайджанки подвергались насилию, издевательствам и унижениям, после чего их убивали. Только в одном квартале города было найдено после резни 57 тел женщин, у которых были отрезаны уши, носы и распороты животы. Многих молодых женщин находили пригвожденными к стенам.

Известны сотни чудовищных фактов, не поддающихся описанию.

К вечеру 31 марта начался штурм Ичеришехер. Как отмечается в докладе следствия, движущимися по Николаевской улице (улица Азербайджан) вооруженными отрядами руководили представители армянской интеллигенции. Всеми преступлениями, совершенными в Старом городе, - убийствами, надругательствами, грабежами, пытками, актами вандализма - руководила рафинированная армянская интеллигенция, а не чернь, как об этом потом твердили армяне.

Резня и погромы продолжались три дня - до глубокой ночи 2 апреля. По официальной информации, жертвами армян стали в Баку более 12 тысяч человек. Многие тысячи получили увечья, лишились имущества, стали сиротами. Армянские убийцы расправлялись с больными в лечебницах, с детьми, обстреливали из пушек мечети. Было сожжено здание Исмаиллийе и другие архитектурные сооружения города.

Резня прекратилась только после того, как на русских кораблях, прибывших для помощи армянам, узнали о масштабах происходящего и потребовали от дашнаков прекратить кровопролитие, пригрозив в противном случае бомбить армянские кварталы.

Согласно результатам проведенного следствия, в Баку в конце марта - начале апреля 1918 года было убито более 12 тысяч человек. Общее число убитых в Шамахинском уезде во время погромов и в армянском плену азербайджанцев составило 10341 человек, из них 4359 женщины и дети. Дашнаками были разрушены более 110 селений уезда. С конца апреля до середины мая 1918 года в Губинском уезде было сожжено и разгромлено 167 мусульманских сел, убито более 4 тысяч человек. Этническим чисткам подверглось и местное еврейское население.

Летом и осенью в 115 селах Зангезурского уезда было убито 3257 мужчин, 2276 женщин и 2196 детей, ранено соответственно 1060, 794 и 485. Очень многие жертвы остались неучтенными, так как во время резни многие бежали и погибали в горах от голода и холода, многие пропали без вести. До 50 000 азербайджанцев Зангезура стали беженцами.

Аналогичные зверства армяне чинили также в Джебраильском, Джеванширском, Шушинском уездах Карабаха, Арешском и Нухинском уездах Гянджинской губернии. Почерк в уничтожении с крайней жестокостью мирного населения везде был одинаковым - это был почерк армянских националистов, которые не считались с полом, возрастом своих жертв. Главным признаком, побуждающим армян на убийство, была национальная и религиозная принадлежность.

Следствием было установлено, что в геноциде, захватившем даже конец 1917 года, принимали участие не только местные армяне, но и специально прибывшие из Иреванской губернии армянские вооруженные отряды. Эти отряды еще до начала событий в Баку вырезали азербайджанское население Иревана и теперь поспешили на помощь соплеменникам в Баку. Несмотря на то, что участники резни остались безнаказанными и сами факты не подвергались специально следственным действиям, установлено, что по Иреванскому, Сурмалинскому, Эчмиадзинскому и Новобаязетскому уездам Иреванской губернии были разорены 199 азербайджанских сел. В районе Даралагеза было убито 57240 человек, было разрушено 9735 домов. В целом, общее число убитых азербайджанцев составило 64408 человек. Имущество мусульман Зангибасара, Ведибасара, Нахчывана, Шарура, Шахтахты, Даралагеза было полностью разграблено, 500 тысяч человек стали нищими, более 45000 бежавших от резни погибли от голода и болезней, около 70000 беженцев перебрались в Иран. К концу 1919 года число беженцев из разоренных азербайджанских сел Новобаязетского, Иреванского и Эчмиадзинского уездов составило 200 тысяч человек...

В Азербайджане не принято раздувать цифры и производить впечатление недостоверными фактами. Это армянская пропаганда ежегодно наращивает количество якобы жертв так называемого "геноцида армян", число которых из нескольких сот тысяч, обозначенных пропагандой в момент рождения мифа, разрослось почти до двух миллионов. Чем больше, тем смачнее - считают наши соседи. Но мы этим не занимаемся. Каждая человеческая жизнь драгоценна, каждая чудовищная смерть - это трагедия для всего народа, каждая слезинка ребенка - это наша общая боль. Боль и слезы азербайджанского народа никому не были видны, о них говорили тихо или молчали. И это привело к новым трагедиям и геноциду в начале 90-х. Поэтому мы больше не должны молчать, чтобы история не повторилась.