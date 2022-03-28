Лидеры религиозных конфессий сделали обращение в связи с геноцидом азербайджанцев

Руководители религиозных конфессий Азербайджана сделали обращение к мировому сообществу, религиозным лидерам, парламентам и международным организациям в связи с геноцидом 31 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Управление мусульман Кавказа, в обращении говорится, что в 1905 и 1918 годах армянскими экстремистами были совершены массовые убийства азербайджанцев в Баку и регионах, убиты десятки тысяч мирных жителей, разрушены населенные пункты, памятники истории и культуры, мечети, церкви и синагоги.

"Только в период с 30 марта по 3 апреля 1918 года в Баку и различных регионах Азербайджана - Шамахы, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване, Дербенте и других регионах - в результате геноцида, совершенного армянами-дашнаками и большевистскими вооруженными отрядами, состоящими из лиц армянского происхождения, были убиты, пропали без вести десятки тысяч азербайджанцев.

Мы, проживающие в Азербайджане религиозные деятели, еще раз обращаемся к мировому сообществу, международным организациям с призывом дать политико-правовую оценку преступлениям геноцида, совершенным Арменией против азербайджанского народа. Правда, справедливость рано или поздно восторжествуют!", - говорится в обращении.

Отметим, обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий, глава Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили и глава общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский.