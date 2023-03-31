Геноцид длиною в 105 лет...

Автор: Лейла Таривердиева

31 марта - День геноцида азербайджанцев. Сегодня круглая дата - с тех страшных событий прошло 105 лет.

Обычно в таких материалах приводятся цифры. Но на этот раз мы этого делать не будем, потому что в последнее время в результате исследований было выявлено множество новых документов и фактов и прежние данные наверняка будут скорректированы. Потому что многое в этом страшном преступлении было скрыто или смягчено, чтобы лицо армянского национализма не выступило таким уж чудовищным. Однако оно гораздо более страшное, чем можно себе представить.

Хотя датой Дня геноцида азербайджанцев выбрано 31 марта, на самом деле этот процесс не имеет конкретной даты. Он начался еще два столетия назад, с того момента, как нога армян ступила на наши земли, и продолжался до Второй карабахской войны. Геноцид азербайджанского народа заключался не только в резне мирного населения. В ХХ веке дело дашнаков и головорезов нациста Нжде продолжили новые власти, расчищая пришлым армянам пространство для обитания. В советский период геноцид азербайджанского народа продолжился неоднократными целенаправленными депортациями коренного населения с территории нынешней Армении. Несмотря на попытки представить дело иначе, это был не добровольный переезд, а насильственная депортация, сопровождавшаяся расправами, издевательствами и грабежами. В конце 80-х годов прошлого века все повторилось. Те, кто живут сегодня в Армении, должны знать, что ходят по земле, пропитанной невинной кровью и слезами.

Весной 1918 года на Южном Кавказе армянами при поддержке большевиков было совершено чудовищное преступление против азербайджанского народа. В отличие от фальшивого "геноцида армян", опровергаемого архивными документами, геноцид азербайджанцев имеет множество подтверждений. Не так давно были впервые обнародованы материалы Чрезвычайной Следственной комиссии Азербайджанской Республики, созданной 15 июля 1918 года. В объективности самого расследования и полученных результатов можно не сомневаться. Хотя бы потому, что к этой работе были привлечены профессиональные юристы и сотрудники судебных органов, в большинстве не являющиеся азербайджанцами. В Баку это был А.Клюге, в Губинском и Шамахинском уездах - А.Новацкий, в Арешском, Нухинском и Зангезурском уездах - Н.Михайлов и т.д.

Комиссия просуществовала до ноября 1919 года и провела огромную работу, по результатам которой были подготовлены проекты решений о возбуждении уголовных дел по фактам преступлений, совершенных против мусульманского населения в Баку и Бакинском уезде, Губинском, Шамахинском, Гейчайском, Арешском, Нухинском, Джеванширском, Джебраильском, Шушинском и Зангезурском уездах.

Если бы в мае 1918 года не была образована АДР, то никакого расследования, никакой комиссии и уголовных дел не было бы вообще. Потому что большевики и дашнаки действовали заодно, и память о чудовищном преступлении армян в Баку и других регионах была бы стерта. Повсюду армяне демонстрировали одни и те же изощренные и невообразимые по жестокости методы уничтожения населения. Людей убивали без разбора возраста и пола, только за то, что они были азербайджанцами. По рассказам очевидцев, жестокость армян потрясла даже большевиков. Чтобы остановить резню, русские пригрозили армянам ударами с кораблей по армянским кварталам, если те не прекратят расправу с мирным населением.

Расследование, проведенное в 1918-1919 годах под руководством Н.Михайлова, показало, что мартовский геноцид был не стихийным явлением, не реакцией, как утверждали армяне, на что-то там, а организованной и спланированной акцией. В резне и грабежах принимали участие как дашнакские подразделения, так и местное армянское население.

К сожалению, комиссию не подпустили к расследованию фактов, имевших место на территории Иреванской губернии и Карса, где резня и погромы мусульман продолжались вплоть до советизации Армении, то есть до мая 1920 года. Известно, что к марту 1918 года армянскими вооруженными отрядами были разрушены 32 азербайджанских села Иреванского уезда, 84 Эчмиадзинского уезда, 7 Ново-Баязидского уезда и 75 Сурмелинского уезда Иреванской губернии, всего 198 сел, и около 135 000 азербайджанцев подверглись геноциду и насильственной депортации. Имущество мусульман Зангибасара, Ведибасара, Нахчывана, Шарура, Шахтахты, Даралагеза было полностью разграблено.

Это была первая волна "очищения" территорий под армянское государство. За ней последовали две волны уже советской депортации. Одна, охватившая 1947-1952 годы, была санкционирована центральными властями соответствующими постановлениями. Другая, в 1987-1990 годах, проходила при молчаливом согласии Москвы, но без официальных санкций, поэтому у армянских банд были развязаны руки. Тысячи убитых замученных, искалеченных или замерзших на горных перевалах - таким был итог очередного геноцида, осуществленного против азербайджанского народа.

Первая карабахская война пришлась на времена хаоса и беспредела на всем постсоветском пространстве. Азербайджан был одинок, против него была половина мира, который закрывал глаза на то, что творили армянские захватчики. Тотальная этническая чистка, учиненная оккупантами, сопровождалась обязательной для армянской традиции резней мирного населения. Ходжалы, Гарадаглы, Агдабан, Баллыгая, Башлибель и др. стали для нас символами трагедии азербайджанцев Карабаха. Освобождая пространство для укоренения армянства, националисты и сепаратисты не выбирали средств. Мы говорим только о ходжалинской резне как о геноциде, но, по сути, геноциду поверглось все азербайджанское население Карабаха.

В годы оккупации практика расправ над мирными жителями продолжалась. Оккупанты прицельно стреляли по людям и гражданским объектам в прифронтовой зоне, отравляли воды рек, текущих из Армении в Азербайджан, горные потоки приносили в азербайджанские села заминированные игрушки, лишавшие подобравших их малышей здоровья и жизни. Вспомним полуторагодовалую Захру из Физулинского района, убитую вместе с бабушкой армянским снарядом. Армянская сторона даже не старалась скрывать свои действия. Поддержка со стороны половины мира придавала ей вдохновения и изобретательности в способах уничтожения азербайджанских детей и стариков. Напомним, что немногие страны жестко осудили Армению за обстрелы мирных городов Азербайджана в период Второй карабахской войны. Развращенная безнаказанностью страна-оккупант открыто била ракетами по жилым кварталам Гянджи, Барды, Тертера. Только победа в 44-дневной войне и наказание агрессора остановили этот процесс. Однако геноцид в определенном смысле продолжается - теперь жителей Азербайджана убивают армянские мины. Уже три сотни жертв.

Геноцид длинною в 105 лет...

P.S. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по материалам проведенного расследования на основании обращения Общественного объединения 'Община Западного Азербайджана', Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

В связи с тем, что указанные факты являются элементами преступлений, предусмотренных международным и внутригосударственным законодательством, по этим признакам Генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, проведение следствия возложено на Следственное управление Генеральной прокуратуры.