Азербайджанцы Армении: хроника геноцида

Автор: Лейла Таривердиева

25 ноября 1988 года ЦК Компартии Армянской ССР утвердил план изгнания азербайджанского населения из Армении. Как можно узнать из открытых источников, план предусматривал бесчеловечные меры, которые уже к 5 декабря должны были "очистить" республику от "турок". Но армяне успели решить вопрос досрочно. До спитакского землетрясения во всех районах, в которых проживали азербайджанцы на территории Армении, армянскими вооруженными бандами были осуществлены тотальные этнические чистки, убийства и грабежи.

В ночь с 25 на 26 ноября армяне совершили вооруженное нападение на село Вартанлы (переименовано в Шаумян) поблизости от города Гаракильсе (Ванадзор), 14 азербайджанцев были зверски убиты и сожжены. Спасшееся население деревни в условиях снега и мороза пряталось днем в горах и лесах, а ночами люди пешком шли дальше. И только через две недели они добрались до Азербайджана.

27-29 ноября 1988 в городах Гугарк, Хамамлы (Спитак) и Джалалоглу (Степанаван) Армянской ССР произошла резня азербайджанского населения. Это была не стихийно вспыхнувшая, а продуманная и организованная акция, в которой участвовали и рядовые жители, и местное партийное руководство, и правоохранительные органы. За три дня погромов было убито 33 азербайджанца. В целом с конца ноября и в начале декабря в Гугаркском районе было убито 70 азербайджанцев. Из них 21 человек (в том числе 6 женщин, 3 детей) в селе Гезелдере, 17 человек - в селе Вартана. Националисты не щадили ни детей, ни стариков. Так, были заживо сожжены 9-летний ребенок и 78-летняя женщина.

В апреле 2015 года армянское издание на Epress.am опубликовало статью журналистки Мане Папян "События в Гугарке. Как громили азербайджанцев в Армении". Несмотря на попытки автора как-то уравнять ответственность сторон за геноцид, Папян - единственная в Армении, кто решился сделать такой шаг и признать факт жестоких этнических чисток.

"Основные действия имели место в селе Шаумян. По официальным данным, тогда убили 11 азербайджанцев. Этот случай получил большую огласку не только в Армении, но и за ее пределами: для выявления виновных из Москвы прибыла следственная группа из более 100 человек. Применили множество санкций: бюро центрального комитета Гугарка уволило первого секретаря Гугарка Лаврентия Багдасаряна и председателя исполкома Самвела Газаряна, а также всю милицию Шаумяна", - пишет Папян.

Далее она приводит воспоминания местных жителей.

Учительница интернациональной школы в Шаумяне Зарвард Бекчян вспоминает: "Ребята приходили из города Ванадзор (Гаракильсе - ред.) вооруженные, стреляли из окон автомобилей". "На государственном уровне ничего не организовывалось, просто были самовольные группы из Ванадзора. Шли в село Шаумян во главе с Эдиком Мартиросяном. Трупы сжигали, чтобы их нельзя было опознать. Милиция обнаружила трупы, после чего завели уголовные дела в связи с инцидентами в Шаумяне, которые фактически сочли садизмом", - рассказал другой свидетель событий - Степан Айвазян.

27 ноября 1988 года, Улуханлы, Зангибасар (Масис)

В селе Захмет армянами были зверски убиты 10-летняя девочка, 60-летняя женщина и трое молодых людей. В райцентре Улуханлы была подожжена мечеть. В Ереване также армяне подожгли мечеть, азербайджанскую школу и Азербайджанский драматический театр. Было также полностью разрушено азербайджанское кладбище.

28 ноября 1988 года, Хамамлы (Спитак)

За десять дней до спитакского землетрясения в этом районе произошла резня. Вооруженные армяне напали на автобусы с азербайджанскими беженцами, насильственно выдворенными из мест проживания и направлявшимися в сторону Азербайджана. Колонна была обстреляна армянской бандой во главе с офицером полиции. Не погибших от пуль мирных азербайджанцев постигла еще более страшная участь. Были убиты после истязаний 35 человек, скончался от избиений 41 человек, 11 человек были заживо сожжены, 2 армянские бандиты отрезали головы, 3 человека были утоплены, 11 погибли в результате истязаний электрическим током и так далее.

28 ноября 1988 года, Джалалоглы (Степанаван)

В своей животной ненависти к азербайджанцам армяне не церемонились ни с детьми, ни со стариками. В селении Чубухлу (Куйбышев) во дворе своего дома был убит участник Великой Отечественной войны, 82-летний Тамраз Искендеров. Еще один ветеран ВОВ был зверски убит в селе Вартанлы района Гаракилься. Гариб киши потерял ногу на войне, был депутатом райсовета. Но ничего из этого не остановило армян, стремившихся побыстрее выполнить решение своего ЦК. Ветерана-инвалида вынесли из дома, привязали к растущей во дворе яблоне и, облив бензином, подожгли. Таким же путем были убиты еще 13 человек.

В селе Гергер армяне сожгли заживо женщину-азербайджанку, труп выкинули на мусорную свалку.

29 ноября 1988 года, Зангибасар (Масис)

Ближе к вечеру хорошо вооруженная армянская банда из 60 человек ворвалась в азербайджанское село Захмет Зангибасарского района. Руководили бандой представители райкома, секретарь сельсовета, заместитель начальника районной милиции и прокурор района. Согласно воспоминаниям очевидцев, под угрозой смерти азербайджанцам был выдвинут ультиматум: в течение двух часов покинуть дома. Позднее выяснилось, что банда высокопоставленных армянских чиновников занималась мародерством, специализируясь на перепродаже автомобилей, "конфискованных" у азербайджанцев в период этнической чистки.

29 ноября 1988 года, Хамамлы (Спитак)

Начальник райотдела милиции Хамамлы (Спитак) Армении В.Саркисян прибыл в село Сарал, собрал жителей и заявил: "Завтра мы дадим вам автобусы, автолавки и грузовые машины. Соберите вещи и отправляйтесь в Азербайджан. Два БТР будут сопровождать вас. Здесь вы больше жить не сумеете. Никто не может гарантировать вам жизнь". Согласно документам, "ночью на эти автобусы с трудом погрузили сельчан. Отъехавшие всего на 2-3 км от села машины были остановлены. 30 ноября утром в село въехало 35-40 самосвалов. Все домашние вещи населения, без ведома их хозяев погрузили на эти самосвалы и вывезли из села. Часть имущества граждан свалили на дорогу и, облив бензином, подожгли. Другую часть увезли в райцентр. В два часа дня на караван автобусов с группой азербайджанцев и сопровождавших их людей около села Халсачеман напала большая группа вооруженных армян и начала обстреливать их. На месте были убиты 6 человек, тяжело ранены - 7, убиты после жестоких побоев еще 18 человек.

Российский историк Юрий Помпеев, описывая депортацию азербайджанцев из Армении осенью 1988 года, писал: "Беззащитных и безоружных азербайджанцев, выгоняя из дома обычно раздетыми и необутыми, говорили: "Проклятые турки, убирайтесь из Армении!"".

А еще нужно напомнить высказывания армянских деятелей, чьи руки по локоть в крови азербайджанских детей и стариков. Если они и не убивали сами, они вдохновляли подонков на убийства и подводили под геноцид национальную идею. Как, например, академик Казарян, заявивший на митинге, что "впервые за эти десятилетия появилась редкая возможность очистить Ереван". Или как первый секретарь ЦУ Гафанского района Мкртчан, который на открытии памятника нацисту Нжде со слезами на глазах обратился к монументу со следующими словами: "Вы много трудились, однако не смогли очистить республику от азербайджанцев. Вашу большую мечту выполнили ваши внуки".

Приведенные выше факты - лишь немногое из того, что стало достоянием общественности. Об этом узнали, потому что остались свидетели, потому что на первых порах были возбуждены дела, проводилось какое-то расследование, в результате чего до нас дошли хоть какие-то данные. В целом же то, что творилось в Армении в ноябре 1988 и в начале 1989 годов, пока еще спрятано от глаз. Эти преступления армянской стороны еще ждут справедливого расследования и оглашения, чтобы весь мир увидел нечеловеческое лицо того, кого тридцать лет так рьяно защищал.