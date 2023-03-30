https://news.day.az/politics/1550872.html Возбуждено уголовное дело по факту массовой депортации, преследований и геноцида азербайджанцев
Возбуждено уголовное дело по факту массовой депортации, преследований и геноцида азербайджанцев
Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана провело расследование на основании обращения Общественного объединения "Община Западного Азербайджана", Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az.
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