https://news.day.az/society/1740718.html

В Агдаше изъято оружие

В городе Агдаш было обнаружено огнестрельное оружие. Как передает Day.Az, в ходе оперативных мероприятий, проведенных полицией, был найден и изъят автомат Калашникова вместе с магазином к нему. Оружие и патроны направлены на экспертизу. По данному инциденту проводится расследование.