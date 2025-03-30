https://news.day.az/society/1740718.html В Агдаше изъято оружие В городе Агдаш было обнаружено огнестрельное оружие. Как передает Day.Az, в ходе оперативных мероприятий, проведенных полицией, был найден и изъят автомат Калашникова вместе с магазином к нему. Оружие и патроны направлены на экспертизу. По данному инциденту проводится расследование.
В Агдаше изъято оружие
В городе Агдаш было обнаружено огнестрельное оружие.
Как передает Day.Az, в ходе оперативных мероприятий, проведенных полицией, был найден и изъят автомат Калашникова вместе с магазином к нему.
Оружие и патроны направлены на экспертизу.
По данному инциденту проводится расследование.
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