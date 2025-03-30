В Агдаше изъято оружие

В городе Агдаш было обнаружено огнестрельное оружие.

Как передает Day.Az, в ходе оперативных мероприятий, проведенных полицией, был найден и изъят автомат Калашникова вместе с магазином к нему.

Оружие и патроны направлены на экспертизу.

По данному инциденту проводится расследование.