В Азербайджане продолжается борьба с наркооборотом

Сотрудники Билясуварского районного отдела полиции арестовали 38-летнего Эльдара Мамедова, подозреваемого в незаконной торговле наркотиками.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Лянкяранского региона, в результате оперативных действий у задержанного были изъяты 11 кг марихуаны, опиум, метамфетамин и ночное видение.

Кроме того, был задержан Юсиф Гурбанов по подозрению в хранении огнестрельного оружия. У него нашли пистолет "Макаров", магазин для патронов и четыре патрона.

По этим фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.