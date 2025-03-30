https://news.day.az/society/1740679.html В Азербайджане продолжается борьба с наркооборотом Сотрудники Билясуварского районного отдела полиции арестовали 38-летнего Эльдара Мамедова, подозреваемого в незаконной торговле наркотиками. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Лянкяранского региона, в результате оперативных действий у задержанного были изъяты 11 кг марихуаны, опиум, метамфетамин и ночное видение.
В Азербайджане продолжается борьба с наркооборотом
Сотрудники Билясуварского районного отдела полиции арестовали 38-летнего Эльдара Мамедова, подозреваемого в незаконной торговле наркотиками.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Лянкяранского региона, в результате оперативных действий у задержанного были изъяты 11 кг марихуаны, опиум, метамфетамин и ночное видение.
Кроме того, был задержан Юсиф Гурбанов по подозрению в хранении огнестрельного оружия. У него нашли пистолет "Макаров", магазин для патронов и четыре патрона.
По этим фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
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