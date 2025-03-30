Международный день за мир без отходов

14 декабря 2022 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей 77-й сессии приняла резолюцию о провозглашении 30 марта Международным днем за мир без отходов, который будет отмечаться ежегодно. Инициатором принятия резолюции вместе с 105 другими странами выступила Турция. Этот документ следует за другими резолюциями, посвященными проблеме отходов, в том числе резолюцией "Покончить с загрязнением пластиком: на пути к международному юридически обязательному документу", принятой на Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружающей среде 2 марта 2022 года.

Как передает Day.Az, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) совместно содействуют проведению Международного дня за мир без отходов.

В честь Международного дня за мир отходов государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, гражданскому обществу, частному сектору, научным кругам, молодежи и другим заинтересованным сторонам предлагается принять участие в мероприятиях, направленных на повышение осведомленности о национальных, субнациональных, региональных и местных инициативах для решения проблемы отходов, и их вкладе в достижение устойчивого развития.

Поддержка инициатив для решения проблемы отходов в рамках этого международного дня поможет продвижению всех целей и задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе целей 11 и 12, которые касаются всех форм отходов, включая потерю продуктов питания и расточительство, добычу природных ресурсов и электронные отходы.

Нерациональные методы производства и потребления человечества ведут к разрушению планеты

Ежегодно домашние хозяйства, малые предприятия и поставщики коммунальных услуг производят от 2,1 до 2,3 миллиарда тонн твердых бытовых отходов (ТБО) - от упаковки и электроники до пластмасс и продуктов питания. Однако глобальные службы по обращению с отходами плохо оснащены для решения этой проблемы: 2,7 миллиарда человек не имеют доступа к услугам по сбору ТБО; только 61-62 процента ТБО обрабатываются на контролируемых объектах. Для того чтобы справиться с этим кризисом, человечество должно начать действовать безотлагательно.

В 2025 году тема Международного дня за мир без отходов подчеркивает необходимость принятия мер в индустрии моды и текстильной промышленности, направленных на сокращение отходов и продвижение решений, основанных на принципах кругооборота.

На пути к сокращению отходов в текстильной промышленности и индустрии моды

Стремительный рост производства и потребления текстиля опережает усилия по обеспечению устойчивости в этом секторе, вызывая серьезные экологические, экономические и социальные последствия, особенно в странах Юга. С 2000 по 2015 год производство одежды удвоилось, и тем не менее во всем мире образуется 92 миллиона тонн текстильных отходов. Это равносильно тому, что каждую секунду сжигается или отправляется на свалку один мусоровоз, полный одежды.

Для решения этой проблемы необходимы системные изменения на основе устойчивого производства и потребления, а также круговых решений. Ключевую роль в этом переходе играет безотходный подход.

Потребители могут значительно снизить вред, наносимый окружающей среде, применяя такие методы, как повторное использование, ремонт и переработка. Отказ от быстрой моды и инвестиции в долговечную и качественную одежду не только сохраняют ресурсы, но и соответствуют традиционным подходам к устойчивому развитию.

Частный сектор должен взять на себя ответственность, разрабатывая долговечные, ремонтопригодные и пригодные для переработки товары, а также внедряя модели кругового бизнеса, которые сдерживают химическое загрязнение, сокращают объемы производства, используют устойчивые материалы и способствуют восстановлению биоразнообразия. Инновации и подотчетность должны лежать в основе бизнес-стратегий.

Правительства играют важнейшую роль, внедряя схемы расширенной ответственности производителя, регулируя вредные химические вещества, инвестируя в инфраструктуру переработки и стимулируя устойчивые бизнес-модели, чтобы стимулировать переход к циркулярной экономике.