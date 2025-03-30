Новый газовый проект в Европе - как он изменит регион?

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков сообщил о планах начать строительство Вертикального газового коридора в ближайшие несколько недель. Этот проект позволит европейским странам, таким, как Румыния, Венгрия, Словакия и Молдова, заместить поставки российского газа. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно сообщению, предполагается, что система будет прокачивать до 10 миллиардов кубометров газа в год и обеспечит поставки из греческих портов на Украину. Болгария инвестировала почти 350 миллионов долларов в создание проекта на своей территории. Завершение болгарской части маршрута ожидается к концу следующего года.

По информации Bloomberg, Станков отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры с Венгрией, Молдовой и Украиной о совместных тендерах на поставку сжиженного природного газа. Одним из приоритетов является заключение долгосрочных контрактов для обеспечения стабильности поставок и фиксированных цен.

Прокомментировать эту новость Day.Az попросил главу Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхама Шабана:

"Начнем с того, что проект Вертикального газового коридора направлен на создание нового маршрута для транспортировки природного газа с юга в направлении восточноевропейских стран, соединяя Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, Украину и Молдову. Этот коридор позволит поставлять газ из различных источников, включая сжиженный природный газ (СПГ) из США, стран Африки, Катара, а также из Азербайджана посредством интерконнектора Греция-Болгария (IGB), обеспечивая диверсификацию поставок и укрепляя энергетическую безопасность региона.

Проект был впервые анонсирован в 2016 году Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Австрией. Теперь, когда к проекту присоединились Молдова и Украина, новый коридор будет повторять маршрут существующего Трансбалканского трубопровода, который идет из Украины в Грецию. Инициаторы проекта ожидают, что число его участников будет расширяться, о чем говорил на мероприятии "Вертикальный коридор: Новая энергетическая магистраль Европы" в рамках COP29 в Баку Президент Болгарии Румен Радев".

СПРАВКА: Интерконнектор Греция-Болгария (IGB)) - это трубопровод, создающий прямую связь между национальными системами транспортировки природного газа Греции и Болгарии, между регионами Комотини на северо-востоке Греции и Стара Загора на юге Болгарии. Общая протяженность - 182,6 км, суммарная мощность - 3 млрд. м3 природного газа в год, с потенциальным расширением до 5 млрд. м3.