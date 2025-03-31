На Солнце произошло 5 вспышек

Пять вспышек предпоследнего класса мощности М произошло на Солнце.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Первая вспышка произошла после полуночи.

"30 марта в 01:38 (Баку) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S14E82) продолжительностью 33 минуты", - сообщает институт.

Позднее было зафиксировано еще четыре вспышки - М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.

Отмечается, что все вспышки произошли в одной группе пятен - 4048.

О вспышках

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пятьклассов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.