В России распространяется неизвестный вирус

Неизвестный вирус появился в России. По словам заразившихся, он вызывает кашель с кровью и высокую температуру, которая держится до нескольких недель.

Как передает Day.Az, о числе заболевших и госпитализированных с новой инфекцией сейчас данных нет. При этом сами медики отмечают, что речь идет отнюдь не о единичных пациентах.

"По одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года", - предполагает Shot. При этом пока официальных заявлений касаемо новой инфекции медики и чиновники не давали.

Симптомы обычно одинаковые: все начинается с обычной ломоты и слабости, но через несколько дней болезнь настолько сильно одолевает человека, что "невозможно встать с кровати".

"В сопровождении температуры до 39 градусов россияне отмечают сильнейший кашель до слез", - сказано в сообщении.

По словам собеседницы издания Александры, подхватившей эту инфекцию, даже через неделю после приема антибиотиков сильный кашель сохраняется. Также на пятый день она заметила кровь при отхаркивании. Александра пожаловалась, что все сделанные тесты - на COVID-19 и грипп A, B - оказались отрицательными.

В медицинских заключениях врачи отписывают стандартные диагнозы: "острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная - ОРВИ". Также врачи дают рекомендации принимать антибиотики, а при ухудшении состояния незамедлительно вызывать врача на дом.