Слова Путина разозлили Трампа

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу NBC News заявил, что был "очень зол" и "взбешен" из-за слов своего российского коллеги Владимира Путина об Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в материале на сайте канала по итогам общения с главой Белого дома.

"Президент Дональд Трамп заявил, что он был "очень зол" и "взбешен", когда президент России Владимир Путин раскритиковал руководство Украины, добавив, что комментарии "попали не по адресу"", - говорится в заметке.