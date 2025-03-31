https://news.day.az/world/1740753.html Слова Путина разозлили Трампа Президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу NBC News заявил, что был "очень зол" и "взбешен" из-за слов своего российского коллеги Владимира Путина об Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в материале на сайте канала по итогам общения с главой Белого дома.
Слова Путина разозлили Трампа
Президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу NBC News заявил, что был "очень зол" и "взбешен" из-за слов своего российского коллеги Владимира Путина об Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в материале на сайте канала по итогам общения с главой Белого дома.
"Президент Дональд Трамп заявил, что он был "очень зол" и "взбешен", когда президент России Владимир Путин раскритиковал руководство Украины, добавив, что комментарии "попали не по адресу"", - говорится в заметке.
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