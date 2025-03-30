https://news.day.az/world/1740629.html Землетрясение продолжает сотрясать Мьянму - ВИДЕО Продолжают появляться жуткие кадры землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Видеозапись с камеры видеонаблюдения из магазина в Мандалае, близ эпицентра землетрясения.
Землетрясение продолжает сотрясать Мьянму - ВИДЕО
Продолжают появляться жуткие кадры землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видеозапись с камеры видеонаблюдения из магазина в Мандалае, близ эпицентра землетрясения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре