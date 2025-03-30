Землетрясение продолжает сотрясать Мьянму

Продолжают появляться жуткие кадры землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Видеозапись с камеры видеонаблюдения из магазина в Мандалае, близ эпицентра землетрясения.