Иран готов нанести удар по американцам

Иран готов нанести удар по базе Диего-Гарсия в Индийском океане в случае атаки со стороны Соединенных Штатов Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского военного.

Собеседник газеты уточнил, что при таком сценарии Тегеран не станет учитывать, кто находится на военных базах, если они будут использоваться американцами.

"Будет неважно, являетесь ли вы американским, британским или турецким солдатом - вы станете целью, если ваша база используется американцами", - подчеркнул он.