У побережья одной из стран объявили угрозу цунами

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США объявило угрозу цунами у побережья Королевства Тонга в результате землетрясения магнитудой 7,3.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил силу толчков в 7,1. По его данным, эпицентр произошедшего находился на глубине 10 километров и в 76 километрах к юго-востоку от города Пангаи, где проживают около 1700 человек.

Тонга расположено в Полинезии - субрегионе Океании, состоящем из более чем тысячи островов. Население страны, получившей независимость в 1970 году, составляет немногим более 100 тысяч человек. Тонга расположено на 172 островах общей площадью 718 квадратных километров.

Правит королевством конституционный монарх из династии Тупоу.