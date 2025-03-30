В Дании задумались над укреплением военного флота

Дания заявила о желании усилить военный флот страны, в частности, путем закупки десятков новых кораблей и оборудования для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Лента.ру", об этом сообщается в пресс-релизе министерства обороны страны.

"Будет приобретено 21 новое судно для датской морской гвардии и четыре новых судна..., которые также могут использоваться в военных целях для наблюдения за территориальными водами и постановки мин", - говорится в релизе.

Также Копенгаген намеревается начать программу разработки беспилотных устройств, "которые укрепят военно-морские силы, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе".