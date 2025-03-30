Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

Хранителя Двух Святынь, короля Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Рады передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан. Желаем Вам здоровья и счастья.

В этот благословенный праздник молим Аллаха даровать Вашему превосходительству и Вашему братскому народу еще больший прогресс и процветание, а также сделать нашу исламскую умму сильной и стабильной.

Передаем Вашему превосходительству приветствия и выражаем почтение", - говорится в поздравлении.