В Азербайджанской армии отмечен праздник Рамазан

В соответствии с планом, утверждённым министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск азербайджанской армии, в Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю праздника Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на праздничных мероприятиях минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, в сопровождении военных оркестров был исполнен Государственный гимн.

Выступившие на мероприятиях передали личному составу поздравления министра обороны Азербайджанской Республики по случаю праздника Рамазан. В ходе выступлений было отмечено, что даже в самые трудные периоды истории азербайджанский народ сохранил свои исторические корни, национально-культурные ценности, обычаи и традиции, подчеркивалось, что праздник Рамазан, являющийся символом духовного единства, солидарности и равенства мусульман всего мира, торжественно отмечается на всей суверенной территории нашей страны.

Концертные программы, представленные в рамках праздничных мероприятий, были встречены личным составом с большим интересом. Была награждена группа военнослужащих, отличившихся на военной службе.

В рамках мероприятий личный состав посетил могилы шехидов, военнослужащие навестили семьи шехидов и раненых, поинтересовались их нуждами и преподнесли им подарки на праздник.