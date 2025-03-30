https://news.day.az/world/1740740.html США нанесли удары по Йемену В результате ударов армии США по Йемену погиб один человек. Как передает Day.Az, об этом сообщили медицинские органы хуситов. "В результате агрессии США один гражданский человек погиб, четыре человека ранены", - говорится в сообщении.
США нанесли удары по Йемену
В результате ударов армии США по Йемену погиб один человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили медицинские органы хуситов.
"В результате агрессии США один гражданский человек погиб, четыре человека ранены", - говорится в сообщении.
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