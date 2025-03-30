США нанесли удары по Йемену

В результате ударов армии США по Йемену погиб один человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили медицинские органы хуситов.

"В результате агрессии США один гражданский человек погиб, четыре человека ранены", - говорится в сообщении.