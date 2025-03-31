НАТО начинает крупномасштабные авиационные учения

Страны-члены НАТО в понедельник начинают масштабные военные учения воздушных сил "Ramstein Flag 2025".

Как передает Day.Az, учения, которые продлятся до 11 апреля, будут проходить с участием 90 военных самолетов из 15 стран НАТО.

Для выполнения полетов будут использованы 12 авиабаз НАТО в Европе.

Операции будут координироваться с авиационной базы Лейуварден в Нидерландах.