https://news.day.az/world/1740759.html НАТО начинает крупномасштабные авиационные учения Страны-члены НАТО в понедельник начинают масштабные военные учения воздушных сил "Ramstein Flag 2025". Как передает Day.Az, учения, которые продлятся до 11 апреля, будут проходить с участием 90 военных самолетов из 15 стран НАТО. Для выполнения полетов будут использованы 12 авиабаз НАТО в Европе.
НАТО начинает крупномасштабные авиационные учения
Страны-члены НАТО в понедельник начинают масштабные военные учения воздушных сил "Ramstein Flag 2025".
Как передает Day.Az, учения, которые продлятся до 11 апреля, будут проходить с участием 90 военных самолетов из 15 стран НАТО.
Для выполнения полетов будут использованы 12 авиабаз НАТО в Европе.
Операции будут координироваться с авиационной базы Лейуварден в Нидерландах.
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