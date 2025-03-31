Автобус с 40 пассажирами попал в ДТП в Иране

В результате опрокидывания автобуса в иранской провинции Керман погибли 14 человек.

Как передает Day.Az, об этом информирует агентство "Mehr".

Всего в автобусе находилось 43 пассажира.

Пострадавшие были доставлены в больницу.