https://news.day.az/world/1740744.html Автобус с 40 пассажирами попал в ДТП в Иране - много погибших В результате опрокидывания автобуса в иранской провинции Керман погибли 14 человек. Как передает Day.Az, об этом информирует агентство "Mehr". Всего в автобусе находилось 43 пассажира. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Автобус с 40 пассажирами попал в ДТП в Иране - много погибших
В результате опрокидывания автобуса в иранской провинции Керман погибли 14 человек.
Как передает Day.Az, об этом информирует агентство "Mehr".
Всего в автобусе находилось 43 пассажира.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
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