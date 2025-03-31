https://news.day.az/world/1740744.html

Автобус с 40 пассажирами попал в ДТП в Иране - много погибших

В результате опрокидывания автобуса в иранской провинции Керман погибли 14 человек. Как передает Day.Az, об этом информирует агентство "Mehr". Всего в автобусе находилось 43 пассажира. Пострадавшие были доставлены в больницу.