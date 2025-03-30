Азербайджанские гимнастки завоевали золотую и бронзовую медали на турнире в Баку

Азербайджанcкие гимнастки завоевали очередные медали на проходящем в Баку турнире AGF Trophy.

Как передает Day.Az, Азаде Атакишиева поднялась на высшую ступень пьедестала почета, опередив всех соперниц в программе с обручем.

Шамс Агагусейнова была удостоена бронзовой награды за упражнения с лентами.

Отметим, что турнир завершится сегодня.