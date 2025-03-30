https://news.day.az/sport/1740704.html Азербайджанские гимнастки завоевали золотую и бронзовую медали на турнире в Баку - ФОТО Азербайджанcкие гимнастки завоевали очередные медали на проходящем в Баку турнире AGF Trophy. Как передает Day.Az, Азаде Атакишиева поднялась на высшую ступень пьедестала почета, опередив всех соперниц в программе с обручем. Шамс Агагусейнова была удостоена бронзовой награды за упражнения с лентами. Отметим, что турнир завершится сегодня.
Азербайджанские гимнастки завоевали золотую и бронзовую медали на турнире в Баку - ФОТО
Азербайджанcкие гимнастки завоевали очередные медали на проходящем в Баку турнире AGF Trophy.
Как передает Day.Az, Азаде Атакишиева поднялась на высшую ступень пьедестала почета, опередив всех соперниц в программе с обручем.
Шамс Агагусейнова была удостоена бронзовой награды за упражнения с лентами.
Отметим, что турнир завершится сегодня.
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