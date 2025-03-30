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Азербайджанские гимнастки завоевали золотую и бронзовую медали на турнире в Баку - ФОТО

Азербайджанcкие гимнастки завоевали очередные медали на проходящем в Баку турнире AGF Trophy. Как передает Day.Az, Азаде Атакишиева поднялась на высшую ступень пьедестала почета, опередив всех соперниц в программе с обручем. Шамс Агагусейнова была удостоена бронзовой награды за упражнения с лентами. Отметим, что турнир завершится сегодня.