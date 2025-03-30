Трамп думает переизбираться на третий срок

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не шутит о возможном переизбрании на третий президентский срок.

Как передает Day.Az, по словам американского лидера, многие люди хотят, чтобы он переизбрался на новый срок. Он заметил, что есть методы, которые позволили бы это сделать. При этом Трамп указал, что сосредоточен на текущем моменте и обсуждать это очень рано для нынешней администрации.

"Но я не шучу - еще слишком рано об этом думать", - отметил президент США.