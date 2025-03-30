Истекает срок подачи партиями финансовых отчетов в ЦИК Азербайджана

Срок подачи политическими партиями в Центральную избирательную комиссию годовых финансовых отчетов за 2024 год истекает 31 марта.

Как сообщает Day.Az, политические партии обязаны представить в ЦИК годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением не позднее 1 апреля каждого года.

ЦИК должен проинформировать министерство юстиции о политических партиях, которые до 1 апреля не представили годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением.

Напомним, что председатель ЦИК Мазахир Панахов поднял этот вопрос на заседании комиссии, состоявшемся 18 марта, и заявил, что необходимо предпринять необходимые шаги.

Отметим, что в Азербайджане государством зарегистрированы 26 партий.