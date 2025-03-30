https://news.day.az/society/1740700.html В Шамкире полиция задержала автохулигана - ВИДЕО В Шамкирском районе задержан водитель, серьезно нарушивший правила дорожного движения. Как передает Day.Az, сотрудники Госдорожполиции Шамкирского районного отдела задержали Магеррама Абдуллаева, который за рулем автомобиля ВАЗ-2106 совершил акты автохулиганства в районе.
В Шамкире полиция задержала автохулигана - ВИДЕО
В Шамкирском районе задержан водитель, серьезно нарушивший правила дорожного движения.
Как передает Day.Az, сотрудники Госдорожполиции Шамкирского районного отдела задержали Магеррама Абдуллаева, который за рулем автомобиля ВАЗ-2106 совершил акты автохулиганства в районе.
Указано, что в отношении нарушителя был составлен административный протокол, и материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
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