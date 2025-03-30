В Шамкире полиция задержала автохулигана

В Шамкирском районе задержан водитель, серьезно нарушивший правила дорожного движения.

Как передает Day.Az, сотрудники Госдорожполиции Шамкирского районного отдела задержали Магеррама Абдуллаева, который за рулем автомобиля ВАЗ-2106 совершил акты автохулиганства в районе.

Указано, что в отношении нарушителя был составлен административный протокол, и материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.