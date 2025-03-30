Шольц предупредил США

Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил США "коллективным ответом" Европы на введение пошлин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его цитирует Reuters.

При этом политик отметил, что европейские страны пойдут на такой шаг, если американская сторона "не оставит им выбора". По его словам, Европа "не проявляет наивности, но и не демонстрирует слабости". "Мы как ЕС отреагируем как единое целое", - предупредил Шольц.